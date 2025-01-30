«Форд» напечатал уже более тысячи деталей на 3D-принтере для будущей работы с «Ред Булл»

В компании «Форд» сообщили, что подготовили уже более тысячи деталей для предстоящего сотрудничества с «Ред Булл». Все детали были напечатаны на 3D-принтере. Об этом сообщил менеджер по работе над силовыми агрегатами Кристиан Хертрих.

«Речь не о таких простых вещах, как гайки или болты. Это сложные металлические и полимерные детали, которые подвергаются экстремальным испытаниям, чтобы выдерживать гонки на скорости 350 км/ч. Мы привлекаем все команды «Форда» со всеми областями знаний для помощи в этой программе. Над этим работает не только группа, ответственная за автоспорт. Удивительно, как много различных подразделений вовлечены в работу», — приводит слова Кристиана Хертриха Motorsport.

Напомним, с 2026 года «Ред Булл» будет работать над собственной силовой установкой совместно с «Фордом».