Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Форд» напечатал уже более тысячи деталей на 3D-принтере для будущей работы с «Ред Булл»

«Форд» напечатал уже более тысячи деталей на 3D-принтере для будущей работы с «Ред Булл»
Аудио-версия:
Комментарии

В компании «Форд» сообщили, что подготовили уже более тысячи деталей для предстоящего сотрудничества с «Ред Булл». Все детали были напечатаны на 3D-принтере. Об этом сообщил менеджер по работе над силовыми агрегатами Кристиан Хертрих.

«Речь не о таких простых вещах, как гайки или болты. Это сложные металлические и полимерные детали, которые подвергаются экстремальным испытаниям, чтобы выдерживать гонки на скорости 350 км/ч. Мы привлекаем все команды «Форда» со всеми областями знаний для помощи в этой программе. Над этим работает не только группа, ответственная за автоспорт. Удивительно, как много различных подразделений вовлечены в работу», — приводит слова Кристиана Хертриха Motorsport.

Напомним, с 2026 года «Ред Булл» будет работать над собственной силовой установкой совместно с «Фордом».

Материалы по теме
Снова ошиблись? «Ред Булл» упустил идеального напарника для Ферстаппена
Снова ошиблись? «Ред Булл» упустил идеального напарника для Ферстаппена
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android