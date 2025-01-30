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Ламмерс не удивлён отстранением Херберта от работы стюардом

Ламмерс не удивлён отстранением Херберта от работы стюардом
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Бывший гонщик Формулы-1 Ян Ламммерс признался, что он не удивлён увольнением Джонни Херберта с поста стюарда ФИА.

«Я не удивлён, что теперь это привело к тому, что Херберт больше не является стюардом. Тот, кто входит в состав судей, должен вести себя безупречно. И то, что сделал Джонни, уже само по себе является тем, к чему у людей есть определённое отношение и о чём они говорят. Это уже может быть достаточной причиной для отстранения.

Конечно, я и сам работал с ним, и он был человеком, который, несмотря ни на что, был полностью квалифицированным для этой работы. Но это не значит, что больше нет людей, которые могли бы преуспеть в такой работе. Более того, перемены зачастую могут освежить ситуацию и пойти на пользу», — приводит слова Ламмерса Motorsport.

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