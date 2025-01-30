Йос Ферстаппен рассказал об обширной раллийной программе на сезон-2025

Бывший гонщик Формулы-1 Йос Ферстаппен, являющийся отцом четырёхкратного чемпиона мира Макса Ферстаппена, рассказал о своей раллийной программе в сезоне-2025.

«В этом году у меня запланировано 19 или 20 гонок. У нас будут гонки бельгийского чемпионата, ERC, историческое ралли в Швеции. Кроме того, мы собираемся проехать классическое Ралли Сафари за рулём «Порше».

У нас невероятно обширная и прекрасная программа. Я счастлив, что открыл для себя ралли, это дало мне невероятный драйв и снова поставило передо мной цель. Думаю. это просто фантастика», — приводит слова Йоса Ферстаппена Motorsport.

На счету Йоса Ферстаппена три победы в бельгийском чемпионате за два года выступлений.