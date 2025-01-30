ФИА не обсуждала с GPDA введение штрафов за ругань

Председатель Ассоциации гонщиков Гран-при (GPDA) Алекс Вурц сообщил, что ФИА не обсуждала с профсоюзом введение новых штрафов за использование обсценной лексики.

«Нет, никаких консультаций не было. Мы сами прочли об этих изменениях в СМИ. Возможно, GPDA и ФИА стоит улучшить ситуацию, когда они работают над такими вопросами вместе. Если провести сравнение, например, с NFL в Америке, то у них есть профсоюзы игроков, и они участвуют в этом процессе. В этом случае мы не участвовали. Я не уверен, что ФИА привлекала собственную комиссию пилотов. Не уверен.

Будем надеяться, что штрафов выйдет не так много. Это уже в правилах, и это не то, что мы можем поменять. Конечно, мы соберём заседание GPDA и обсудим наш дальнейший план действий. Самое лучшее — избегать мата. Всё просто», — приводит слова Алекса Вурца RacingNews365.