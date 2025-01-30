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В «Уильямсе» рассказали о влиянии аварий в 2024 году на подготовку к сезону-2025

В «Уильямсе» рассказали о влиянии аварий в 2024 году на подготовку к сезону-2025
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Руководитель «Уильямса» Джеймс Ваулз рассказал о влиянии аварий в концовке сезона-2024 на подготовку к новому сезону чемпионата мира.

«Конец прошлого сезона был очень сложным для «Уильямса». Думаю, все команды готовы выдерживать шесть серьёзных аварий за сезон, не больше. Мы будем держать запас деталей в количестве четырёх единиц, может быть, пяти для каждого компонента. Это то, что вам нужно. Логично, что если вы разбиваете пять таких комплектов, то у вас возникают проблемы.

Потребовались огромные усилия как со стороны команды на трассе, так и со стороны тех, кто работает на базе. У меня в команде есть люди, которые приходили в свой выходной и спрашивали, что они могут ещё сделать, чтобы улучшить ситуацию. Это отвлекало от подготовки к 2025 году, нет никаких сомнений. Нужно будет приложить усилия, чтобы остаться на верном пути и продолжать борьбу с конкурентами. Самое грустное в этой ситуации то, что из-за создания новых деталей нам пришлось отнять часть бюджета на предстоящий сезон. Речь о нескольких сотнях тысяч долларов, которые мы не хотели тратить на машину прошлого года и планировали использовать на этот сезон», — приводит слова Джеймса Ваулза GPBlog.

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