Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Переломный момент». В «Астон Мартин» рассказали, что поможет им достичь успеха

«Переломный момент». В «Астон Мартин» рассказали, что поможет им достичь успеха
Аудио-версия:
Комментарии

Главный гоночный инженер «Астон Мартин» Майк Крак рассказал о плюсах появления у команды собственной аэродинамической трубы.

«Развитие базы — переломный для нас момент. Наличие собственной аэродинамической трубы, очевидно, создаёт свои сложности, поскольку до этого мы работали в хорошей аэродинамической трубе. Стоит не забывать, что её использовала чемпионская команда. Но вы не можете из-за этого делать свой собственный выбор о том, как хотите развивать свою машину, как хотите работать над своими процедурами, развивать оборудование.

Особенно важным моментом является выбор времени работы, потому что вы сможете распределить доступное вам время более грамотно, это позволяет нам сказать «стоп» после странного или неожиданного результата. И, конечно, логистически очень хорошо, когда вы находитесь в одном месте и вам не приходится ради аэротрубы покидать территорию», — приводит слова Майка Крака RacingNews365.

Материалы по теме
Ньюи ответил, будет ли он работать над улучшением болида «Астон Мартин» в сезоне-2025
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android