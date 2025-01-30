«Переломный момент». В «Астон Мартин» рассказали, что поможет им достичь успеха

Главный гоночный инженер «Астон Мартин» Майк Крак рассказал о плюсах появления у команды собственной аэродинамической трубы.

«Развитие базы — переломный для нас момент. Наличие собственной аэродинамической трубы, очевидно, создаёт свои сложности, поскольку до этого мы работали в хорошей аэродинамической трубе. Стоит не забывать, что её использовала чемпионская команда. Но вы не можете из-за этого делать свой собственный выбор о том, как хотите развивать свою машину, как хотите работать над своими процедурами, развивать оборудование.

Особенно важным моментом является выбор времени работы, потому что вы сможете распределить доступное вам время более грамотно, это позволяет нам сказать «стоп» после странного или неожиданного результата. И, конечно, логистически очень хорошо, когда вы находитесь в одном месте и вам не приходится ради аэротрубы покидать территорию», — приводит слова Майка Крака RacingNews365.