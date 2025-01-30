Монтойя назвал команду, которая может стать самым большим сюрпризом в сезоне-2025

Бывший гонщик Формулы-1 Хуан Пабло Монтойя высказался о предстоящем сезоне Формулы-1, отметив, что он ждёт больших сюрпризов от «Уильямса».

«Я считаю, что «Астон Мартин» в нынешнем сезоне сможет собрать всё воедино. Они предпримут некоторые действия, чтобы улучшить результаты в 2025 году, но их основное внимание будет сосредоточено на сезоне-2026. «Астон Мартин» нужно играть в долгую.

Самым большим сюрпризом года станет «Уильямс». Алекс Албон и Франко Колапинто не идеально завершили прошлый сезон, но с Карлосом Сайнсом они точно могут выступить лучше. Будет интересно посмотреть, сумеет ли «Уильямс» поддерживать выступления Сайнса и Албона на уровне, или они задумаются о замене одного из пилотов», — приводит слова Хуана Пабло Монтойи RacingNews365.