Ракетомобиль, установивший рекорд скорости на суше в 1965 году, выставлен на аукцион

На торги RM Sotheby’s, которые пройдут 27–28 февраля в Майами, выставлен ракетомобиль Spirit of America — Sonic 1, который в 1965 году дважды устанавливал рекорд скорости на суше и на протяжении почти пяти лет оставался самым быстроходным колёсным транспортным средством на планете.

Spirit of America — Sonic 1 Фото: RM Sotheby's

Spirit of America — Sonic 1 — второй проект Крэйга Бридлава, пионера ракетомобилей с турбореактивными двигателями. Первая модель Spirit of America произвела революцию и стала первым транспортным средством, разогнавшимся на суше быстрее 650 км/ч.

Spirit of America — Sonic 1 Фото: RM Sotheby's

Spirit of America — Sonic 1 появился в 1965 году, развив на высохшем озере Бонневиль 893,966 км/ч. Пять дней спустя этот рекорд превзошёл Арт Арфонс на турбореактивном Green Monster (927,872 км/ч), однако ещё через неделю Бридлав разогнал Spirit of America — Sonic 1 до 966,574 км/ч. Это достижение держалось почти пять лет, пока не было побито в 1970-м. Действующий рекорд скорости на суше — 1227,985 км/ч — установлен Энди Грином на ракетомобиле ThrustSSC в октябре 1997 года.

Кокпит Spirit of America — Sonic 1 Фото: RM Sotheby's

С 1975 года Spirit of America — Sonic 1 хранится в музее автодрома в Индианаполисе, а теперь впервые доступен к приобретению в частную коллекцию. Ожидаемая стоимость лота — от $ 500 тыс. до $ 1 млн.