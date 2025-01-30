Кими Антонелли: не чувствую себя заменой Хэмилтона

18-летний итальянский пилот немецкой команды «Мерседес» Андреа Кими Антонелли высказался о своём будущем дебюте в Формуле-1.

«Никогда не знаешь, что получится. Во-первых, мы увидим в первой гонке, как я чувствую себя в плане скорости, ну и, конечно, как я адаптируюсь. Конечно, это очень большая команда, но я не чувствую себя заменой Льюиса Хэмилтона. Я просто ощущаю себя следующим пилотом «Мерседеса». Выступать за эту команду — большая ответственность, но это и отличная возможность, из которой я собираюсь попробовать извлечь максимум», — приводит слова Антонелли F1 Oversteer.

Напомним, Антонелли присоединился к юниорской команде «Мерседеса» в 2019 году. В Формуле-1 представитель Италии дебютировал в сезоне-2024 на Гран-при Италии, приняв участие в первой свободной тренировке. В предстоящем сезоне напарником Антонелли станет 26-летний британский пилот Джордж Расселл.