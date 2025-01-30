Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Кими Антонелли: не чувствую себя заменой Хэмилтона

Кими Антонелли: не чувствую себя заменой Хэмилтона
Аудио-версия:
Комментарии

18-летний итальянский пилот немецкой команды «Мерседес» Андреа Кими Антонелли высказался о своём будущем дебюте в Формуле-1.

«Никогда не знаешь, что получится. Во-первых, мы увидим в первой гонке, как я чувствую себя в плане скорости, ну и, конечно, как я адаптируюсь. Конечно, это очень большая команда, но я не чувствую себя заменой Льюиса Хэмилтона. Я просто ощущаю себя следующим пилотом «Мерседеса». Выступать за эту команду — большая ответственность, но это и отличная возможность, из которой я собираюсь попробовать извлечь максимум», — приводит слова Антонелли F1 Oversteer.

Напомним, Антонелли присоединился к юниорской команде «Мерседеса» в 2019 году. В Формуле-1 представитель Италии дебютировал в сезоне-2024 на Гран-при Италии, приняв участие в первой свободной тренировке. В предстоящем сезоне напарником Антонелли станет 26-летний британский пилот Джордж Расселл.

Материалы по теме
Экс-пилот Формулы-1 рассказал, как Антонелли может развиваться в команде с Расселлом
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android