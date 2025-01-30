Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Крофт не считает, что Колапинто станет лучшим вариантом для «Альпин», чем Дуэн

Крофт не считает, что Колапинто станет лучшим вариантом для «Альпин», чем Дуэн
Аудио-версия:
Комментарии

Комментатор Sky Sports Дэвид Крофт поделился мнением о потенциальной перестановке в составе «Альпин» — замене Джека Дуэна в ходе сезона-2025 на Франко Колапинто.

«Если им нужны дополнительно 2-3%, то они могут посчитать, что Колапинто будет лучшим выбором. Однако Франко и сам испытывает давление, потому что после его блестящего старта в прошлом году далеко не всё пошло по плану. Он может оказаться не лучшим вариантом, в то время как Дуэн вполне может оказаться более выгодным с точки зрения результата пилотом», — приводит слова Крофта F1 Oversteer.

Напомним, в минувшем сезоне Колапинто выступал в составе «Уильямса», заменив в середине сезона американского гонщика Логана Сарджента. Джек Дуэн в 2025 году дебютирует в Формуле-1.

Материалы по теме
Колапинто заявил, что будет готов сесть за руль машины «Альпин» в любой момент
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android