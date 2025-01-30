Крофт не считает, что Колапинто станет лучшим вариантом для «Альпин», чем Дуэн

Комментатор Sky Sports Дэвид Крофт поделился мнением о потенциальной перестановке в составе «Альпин» — замене Джека Дуэна в ходе сезона-2025 на Франко Колапинто.

«Если им нужны дополнительно 2-3%, то они могут посчитать, что Колапинто будет лучшим выбором. Однако Франко и сам испытывает давление, потому что после его блестящего старта в прошлом году далеко не всё пошло по плану. Он может оказаться не лучшим вариантом, в то время как Дуэн вполне может оказаться более выгодным с точки зрения результата пилотом», — приводит слова Крофта F1 Oversteer.

Напомним, в минувшем сезоне Колапинто выступал в составе «Уильямса», заменив в середине сезона американского гонщика Логана Сарджента. Джек Дуэн в 2025 году дебютирует в Формуле-1.