Штайнер: Джин Хаас хочет просто участвовать в Формуле-1, а не побеждать

Бывший руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер высказался о владельце команды Джине Хаасе.

«Это начинало раздражать, когда ты пытаешься составить план, а владелец команды тебя не слушает. Он имеет право не слушать, я согласен, потому что хозяин команды он, а не я. Но это очень сильно расстраивает. Я стремлюсь добиться успеха во всём, что я делаю. Хочу делать всё как можно лучше.

Думаю, я сделал свою работу настолько хорошо, насколько мог, пытаясь найти решения, чтобы попасть на вершину. Но, очевидно, владелец команды был доволен шестым, седьмым, восьмым, девятым местом. И после того как я делал это на протяжении нескольких лет, мне хотелось сделать больше. Но этого не произошло. Я не думаю, что Джин Хаас хочет стать чемпионом мира. Он хочет просто участвовать в Формуле-1, а не побеждать», — приводит слова Штайнера GPBlog.