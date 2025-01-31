Хэмилтон опубликовал первое сообщение после аварии на тестах с «Феррари»

Семикратный чемпион мира британский гонщик «Феррари» Льюис Хэмилтон опубликовал первое сообщение в социальных сетях после тестовой сессии в Барселоне, которая закончилась аварией.

«Первая гонка не за горами», — написал на своей странице в соцсетях Хэмилтон, прикрепив фотографии с тестов.

Напомним, Льюис потерял контроль над машиной из-за кочки на третьем секторе. Это привело к серьёзным повреждениям автомобиля. Сам Хэмилтон не пострадал в аварии, но из-за повреждений итальянской команде пришлось корректировать график тестов, так как Шарль Леклер не смог выйти на трассу и провести свою программу.

4 и 5 февраля «Феррари» ждут тесты с машиной образца прошлого года — в Барселоне в эти дни пройдут тесты «Пирелли», в которых, помимо «Феррари», примет участие «Макларен».