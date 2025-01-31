В Renault показали прототип, который должен побить рекорд дальности хода

Компания Renault представила Filante Record 2025 — электрический прототип, который в будущем должен побить рекорд дальности хода на одной зарядке и стать испытательной площадкой для новых технологий в области энергоэффективности.

Renault Filante Record 2025 Фото: Renault

При создании автомобиля инженеры Renault, работавшие совместно со специалистами Ligier Automotive, в первую очередь руководствовались аэродинамической эффективностью. Длина машины — 5,12 м, ширина — 1,19 м, а за счёт использования сверхлёгких материалов масса автомобиля — менее 1000 кг.

Renault Filante Record 2025 Фото: Renault

Сообщается, что на колёса, закрытые аэродинамическими панелями, установлены уникальные шины Michelin с улучшенным коэффициентом трения качения, а также передовые электронные технологии steer-by-wire и brake-by-wire. Они, отмечают создатели, обеспечивают водителю более полный опыт управления автомобилем, уменьшая при этом число механических компонентов.

Renault Filante Record 2025 Фото: Renault

Так, система steer-by-wire, считывая намерения водителя по движению руля, посылает сигнал блоку управления, который определяет наилучший способ прохождения поворота, задействуя не только передние колёса, а всю платформу, включая двигатель, тормоза и подвеску.

Кокпит Renault Filante Record 2025 Фото: Renault

В Renault подчёркивают, что проект вдохновлён моделями 40 CV des Records (1925–1926 годов), Nervasport des Records (1934) и Etoile Filante (1956), а потому публичный дебют Filante Record 2025 состоится в рамках парижской выставки ретромобилей, которая пройдёт с 5 по 9 февраля.

Штурвал Renault Filante Record 2025 Фото: Renault

Весной автомобиль пройдёт серию испытаний в аэродинамической трубе, а заезды на установление рекорда запланированы на первую половину года.

Действующий рекорд дальности хода на одной зарядке электромобиля установлен Mercedes-Benz Vision EQXX в марте 2024 года.