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Дуэн на фоне слухов о замене поделился ожиданиями от дебютного сезона в Формуле-1

Дуэн на фоне слухов о замене поделился ожиданиями от дебютного сезона в Формуле-1
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Новобранец «Альпин» Джек Дуэн поделился ожиданиями от дебютного сезона в Формуле-1.

«Всё проходит здорово. Команда давно распахнула для меня свои двери. Все очень любезны и всегда заботились обо мне. Здорово работать с Пьером Гасли и постоянно учиться у него, учитывая его огромный опыт участия в гонках Формулы-1. Я с нетерпением жду продолжения и создания крепких отношений, которые позволят нам стать лучше как команде в этом году.

Чему буду учиться у Гасли? Наверняка многим французским словам. Но, конечно, я буду извлекать пользу из его опыта, смотреть, как он проводит гоночные уикенды. Не только на разовой основе, как было в Абу-Даби, но и на протяжении всего сезона, так что я с нетерпением жду этой возможности, при этом внося свой вклад в команду. И, конечно, взаимодействовать друг с другом, чтобы заставить машину ехать как можно быстрее», — приводит слова Дуэна RacingNews365.

Ранее в прессе неоднократно появлялась информация, что Дуэн может быть заменён на Франко Колапинто уже в ходе первой половины сезона-2025.

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