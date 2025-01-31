Сын Дэвида Бекхэма проедет на машине Формулы-Е

5 и 6 марта на городской трассе в Майами состоится мероприятие Формулы-Е, в рамках которого за руль болидов сядут знаменитости. Первыми объявленными участниками мероприятия стали Бруклин Бекхэм, 25-летний сын совладельца «Интер Майами» и экс-футболиста «Реала», «ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед» Дэвида Бекхэма, а также экс-игрок «Манчестер Сити» аргентинец Серхио Агуэро.

Кроме того, в мероприятии примут участие британский актёр Люсьен Лависконт, создатель технического контента Клео Абрам, изготовитель автомобилей по индивидуальному заказу Эмилия Хартфорд и инфлюенсер Винни Хакер. В ближайшее время будут объявлены имена ещё пяти участников мероприятия, получившего название Evo Session.

«Наша аудитория немного отличается от традиционного автоспорта, многие из зрителей являются представителями цифрового мира, так что мы хотим предоставить им развлечение и рассказать о том, что происходит за кулисами, объяснить, каково это — пройти путь от нуля до попытки стать гонщиком. Это не умаляет авторитета обычных пилотов, вы увидите, насколько элитарны они. Думаю, вас будет ждать разница во времени прохождения круга в 20-30 секунд в сравнении с профессиональными гонщиками», — цитирует генерального директора Формулы-Е Джеффа Доддса Motorsport.