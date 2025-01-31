«Форд» объявил о возвращении в WEC и на «24 часа Ле-Мана»

Компания «Форд» объявила о возвращении в чемпионат мира по гонкам на выносливость с 2027 года. Американский автопроизводитель выставит в чемпионате свой вариант гиперкара.

«Мы вступаем в новую эпоху гоночной программы «Форда». Это видно по тому, что мы делаем на трассах и вне их. Когда мы участвуем в гонках, мы делаем это, чтобы побеждать. И нет трассы или гонки, которая значила бы для нашей истории больше, чем Ле-Ман. Именно здесь мы смогли бросить вызов «Феррари» и победить в 1960-х. Именно сюда мы вернулись 50 лет спустя, потрясли мир и снова победили «Феррари».

Я в восторге от того, что мы возвращаемся в Ле-Ман и будем соревноваться на самом высоком уровне в гонках на выносливость. Мы готовы бросить вызов миру. Снова», — приводит слова председателя совета директоров компании «Форд» пресс-служба компании.

Примечательно, что в анонсе компании ничего не сказано о потенциальном участии в американской серии по гонкам на выносливость — IMSA.