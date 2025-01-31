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Окон поделился впечатлениями от дебюта Хэмилтона в «Феррари»

Окон поделился впечатлениями от дебюта Хэмилтона в «Феррари»
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Французский гонщик «Хааса» Эстебан Окон высказался о дебютном дне семикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона в составе «Феррари».

«Мне повезло оказаться в том же месте в тот же день, потому что я работал на симуляторе «Феррари». Была сумасшедшая атмосфера, люди сходили с ума, было замечательно видеть, как много страсти у людей к «Феррари», Формуле-1 и эта страсть продолжает расти.

Конечно, иметь величайшего пилота поколения в самой успешной команде в истории — это просто безумие. Так что я не могу дождаться возможности сразиться с ним на трассе», — приводит слова Эстебана Окона Motorsport Week.

Льюис перешёл в «Феррари» из немецкой команды «Мерседес» по окончании прошлого сезона Формулы-1. «Скудерию», напротив, покинул испанский пилот Карлос Сайнс.

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