Эксперт рассказал, в чём у Леклера есть преимущество над Хэмилтоном

Известный эксперт и журналист ESPN Нейт Сандерс высказался о том, над чем сейчас работает семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон в «Феррари».

«Льюис уходит от «Мерседеса» после более чем десятилетнего периода выступлений. У них был определённый способ работы, способ общения между собой. То, как определялись стратегии, проходили брифинги. Впервые за 11 лет у Льюиса будет новый гоночный инженер, Рикардо Адами. Он, без сомнения, будет учить итальянский для своего «Хаммер-тайм». Это то, чем сейчас занимается Льюис. И это та область, в которой у Шарля Леклера есть преимущество над ним», — приводит слова Сондерса F1oversteer.

Напомним, Льюис перешёл в «Феррари» из немецкой команды «Мерседес» по окончании прошлого сезона Формулы-1. «Скудерию», напротив, покинул испанский пилот Карлос Сайнс.