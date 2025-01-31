Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Эксперт рассказал, в чём у Леклера есть преимущество над Хэмилтоном

Эксперт рассказал, в чём у Леклера есть преимущество над Хэмилтоном
Аудио-версия:
Комментарии

Известный эксперт и журналист ESPN Нейт Сандерс высказался о том, над чем сейчас работает семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон в «Феррари».

«Льюис уходит от «Мерседеса» после более чем десятилетнего периода выступлений. У них был определённый способ работы, способ общения между собой. То, как определялись стратегии, проходили брифинги. Впервые за 11 лет у Льюиса будет новый гоночный инженер, Рикардо Адами. Он, без сомнения, будет учить итальянский для своего «Хаммер-тайм». Это то, чем сейчас занимается Льюис. И это та область, в которой у Шарля Леклера есть преимущество над ним», — приводит слова Сондерса F1oversteer.

Напомним, Льюис перешёл в «Феррари» из немецкой команды «Мерседес» по окончании прошлого сезона Формулы-1. «Скудерию», напротив, покинул испанский пилот Карлос Сайнс.

Материалы по теме
Хэмилтон дебютировал за рулём «Феррари» и показал новый шлем. Как это было
Live
Хэмилтон дебютировал за рулём «Феррари» и показал новый шлем. Как это было
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android