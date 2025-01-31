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Монтойя: Ферстаппен — пилот, который ближе всех к Айртону Сенне

Монтойя: Ферстаппен — пилот, который ближе всех к Айртону Сенне
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Бывший гонщик Формулы-1 Хуан Пабло Монтойя поделился мнением о четырёхкратном чемпионе мира пилоте «Ред Булл» Максе Ферстаппене и высказался о раскладе сил в составе австрийского коллектива в следующем сезоне.

«Макс Ферстаппен, вероятно, является гонщиком, который наиболее близок к тому, каким был Айртон Сенна, в плане агрессии и мастерства за рулём. Макс доминирует в «Ред Булл», а Лиаму Лоусону ещё предстоит найти свой путь в команде. Думаю, Лоусон будет хорош в качестве второго номера в команде. А если он сможет найти свой темп, то ещё и будет подгонять Ферстаппена вперёд», — приводит слова Хуана Пабло Монтойи RacingNews365.

Напомним, Лиам Лоусон в преддверии старта сезона-2025 заменил в составе австрийской команды Серхио Переса, который покидает Формулу-1.

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