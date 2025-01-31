ФИА ужесточит проверку антикрыльев на гибкость в мае — AutoRacer

Международная автомобильная федерация (ФИА) планирует ужесточить статические тесты антикрыльев на гибкость. Об этом сообщает издание AutoRacer.

По информации источника, ФИА уже отправила проект обновления технических проверок переднего крыла. Федерация сократит максимально допустимую гибкость крыльев. Ожидается, что потребуется от трёх до шести месяцев работы над проектом, чтобы нивелировать потенциальные потери от данных изменений. Больше всего такая директива может ударить по небольшим командам, которые уже перебросили большую часть ресурсов на проекты машин 2026 года — первого сезона действия нового технического регламента.

Ожидается, что новая техническая директива вступит в мае.

Несмотря на то что, по ожиданиям, больше всех от потенциального ужесточения тестов пострадает «Макларен», действующие обладатели Кубка конструкторов поддерживают введение данной директивы.