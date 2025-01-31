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Сын Энцо Феррари рассказал о первой встрече с Хэмилтоном

Сын Энцо Феррари рассказал о первой встрече с Хэмилтоном
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Пьеро Феррари, сын Энцо Феррари, поделился воспоминаниями о первой встрече с семикратным чемпионом мира Льюисом Хэмилтоном, который проведёт следующий сезон в составе итальянской команды.

«Впервые Льюис приехал к нам, когда покупал La Ferrari в 2014 году. Он много времени провёл на заводе, изучая возможности сделать машину под себя. Ближе к вечеру он подошёл ко мне поздороваться и я предложил ему поужинать. Он был полон энтузиазма, когда говорил о машине, я увидел действительно приятного и необычного человека.

Мы говорили обо всём понемногу. У Льюиса, как и у меня, отличные воспоминания о Лауде. Но мы обсудили и много других тем. Мне нравится, что Льюис не только одержим Формулой-1, но и следит за происходящим в мире», — приводит слова Пьеро Феррари Autoracer.

Напомним, Льюис перешёл в «Феррари» из немецкой команды «Мерседес» по окончании прошлого сезона Формулы-1. «Скудерию», напротив, покинул испанский пилот Карлос Сайнс.

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