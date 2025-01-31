Стал известен лидер по числу проданных в 2024 году автомобилей

Концерн Toyota Motor Corporation сохранил первое место по объёму годовых продаж автомобилей, сообщает агентство Reuters. Из опубликованного компанией отчёта следует, что в 2024 году она продала 10,8 млн машин, что на 3,7% меньше, чем в 2023-м.

Отмечается, что в это число также входят продажи Lexus, Daihatsu, Hino и других входящих в концерн марок. Тем не менее Toyota удалось превзойти Volkswagen Group, которая продала чуть более 9 млн автомобилей (на 2,3% меньше, чем годом ранее). Третья строчка осталась за Hyundai Motor Group — более 7 млн автомобилей.

Добавим, что, по данным агентства focus2move, в тройку самых продаваемых марок в 2024 году наряду с Toyota и Volkswagen вошёл китайский производитель BYD.