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ЮАР ведёт переговоры с Red Bull о получении $ 50 млн на проведение Гран-при Формулы-1

ЮАР ведёт переговоры с Red Bull о получении $ 50 млн на проведение Гран-при Формулы-1
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Министр спорта ЮАР Гейтон Маккензи обратился к Red Bull и Heineken с просьбой собрать капитал, необходимый для возвращения Формулы-1 на африканский континент. Об этом сообщает GPBlog. Речь идёт о сумме в 920 млн рэндов, что по нынешнему курсу составляет почти $ 50 млн.

«Проведение Гран-при Формулы-1 подстегнёт нашу экономику, туризм и развитие, демонстрируя ЮАР как страну, которая следует мировому спортивному направлению. Министерство призывает заинтересованные стороны воспользоваться этой возможностью, чтобы поддержать амбиции ЮАР в Формуле-1. Если я не привезу Формулу-1 в Южную Африку, то я провалился как министр спорта», — заявил Маккензи.

Ожидается, что этап Формулы-1 в ЮАР всё же пройдёт на трассе в Кьялами, где проводился Гран-при с 1967 по 1985 год.

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