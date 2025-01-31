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«Если хочет, пусть оставит уродливую стрижку». Вольф высказался об образе Боттаса

«Если хочет, пусть оставит уродливую стрижку». Вольф высказался об образе Боттаса
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Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф высказался об образе финского резервного пилота команды Валттери Боттаса.

«Мы «Мерседес», так что, может быть, идея с обнажённым календарём больше не будет актуальна. Мы это уже обсуждали, но нам нужно сохранить аутентичность Валттери. Так что если он хочет оставить свою уродливую стрижку маллет, то пускай», — приводит слова Тото Вольфа RacingNews365.

Ранее сообщалось, что за неделю до Гран-при Австралии Формулы-1 в Аделаиде Боттас сядет за руль автомобиля DTM Mercedes 190E в рамках промофестиваля. Валттери присоединится к другим участникам фестиваля, связанным с Формулой-1, включая Деймона Хилла, Алана Джонса, Гюнтера Штайнера, Тьерри Бутсена и Дэвида Брэбема.

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