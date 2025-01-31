«Если хочет, пусть оставит уродливую стрижку». Вольф высказался об образе Боттаса

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф высказался об образе финского резервного пилота команды Валттери Боттаса.

«Мы «Мерседес», так что, может быть, идея с обнажённым календарём больше не будет актуальна. Мы это уже обсуждали, но нам нужно сохранить аутентичность Валттери. Так что если он хочет оставить свою уродливую стрижку маллет, то пускай», — приводит слова Тото Вольфа RacingNews365.

Ранее сообщалось, что за неделю до Гран-при Австралии Формулы-1 в Аделаиде Боттас сядет за руль автомобиля DTM Mercedes 190E в рамках промофестиваля. Валттери присоединится к другим участникам фестиваля, связанным с Формулой-1, включая Деймона Хилла, Алана Джонса, Гюнтера Штайнера, Тьерри Бутсена и Дэвида Брэбема.