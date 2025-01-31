Хорнер: Ферстаппен не имеет отношения к отстранению Херберта

Руководитель команды Формулы-1 Кристиан Хорнер прокомментировал исключение из числа стюардов Международной автомобильной федерации (ФИА) бывшего гонщика Формулы-1 Джонни Херберта. Хорнер отметил, что четырёхкратный чемпион мира Макс Ферстаппен не имеет никакого отношения к этому решению ФИА.

«Во-первых, это не имеет никакого отношения к Максу Ферстаппену, но это абсолютно верное решение. Нельзя допускать, чтобы стюарды работали в СМИ. Этого нет ни в АПЛ, ни в каком-то другом виде спорта. Это совершенно неуместно. Вы либо на стороне спортивного регулирования, либо на стороне СМИ. Нельзя быть одновременно в обоих лагерях», — сказал Хорнер в интервью Sky Sports.

Как сообщили в ФИА, причиной увольнения Херберта стало то, что он «не может совмещать работу стюарда и эксперта в СМИ».