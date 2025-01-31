Гонщик из IndyCar останется резервным пилотом «Макларена» в Формуле-1 — Racingnews365

25-летний мексиканский гонщик, выступающий в серии IndyCar, Пато О'Уорд останется резервным пилотом «Макларена» в Формуле-1, сообщило издание Racingnews365.

О'Уорд, находящийся в структуре британской команды с 2020 года, присоединился к списку резервных пилотов коллектива Формулы-1 в сезоне-2024. По информации Racingnews365, в «Макларене» сохранят за Пато эту роль и в нынешнем сезоне 2025 года.

Пато также останется пилотом «Макларена» и в IndyCar. Мексиканец будет занят с 16 марта по 31 августа в американской серии гонок, и ожидается, что в случае каких-либо проблем у Ландо Норриса и Оскара Пиастри в британской команде могут привлечь резервного пилота «Мерседеса» Валттери Боттаса, если Гран-при Формулы-1 совпадёт с уикендом в IndyCar, говорится в статье издания.