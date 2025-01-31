В ФИА сделали официальное заявление о борьбе с гибкими передними антикрыльями в Формуле-1

В Международной автомобильной федерации (ФИА) сделали официальное заявление о борьбе с гибкими передними антикрыльями в Формуле-1.

«После дальнейшего анализа, проведённого департаментом ФИА по одноместным автомобилям Формулы-1 после завершения сезона-2024, мы намерены обеспечить, чтобы гибкость конструкции кузова больше не была предметом спора в 2025 году.

В рамках этих усилий с начала сезона 2025 года мы увеличим объём тестов заднего антикрыла, а также введём дополнительные тесты переднего антикрыла, начиная с Гран-при Испании. Этот поэтапный подход позволит командам адаптироваться без необходимости ненужного отказа от существующих компонентов.

Эти изменения направлены на дальнейшее совершенствование нашей способности контролировать и обеспечивать соблюдение правил гибкости элементов кузова, обеспечивая равные условия для всех участников и способствуя проведению честных и захватывающих гонок», — цитирует представителя ФИА издание Motorsport.