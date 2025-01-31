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Ньюи — о проблемах «Ред Булл»: из-за недостатка опыта они продолжали неправильный путь

Ньюи — о проблемах «Ред Булл»: из-за недостатка опыта они продолжали неправильный путь
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Известный конструктор Эдриан Ньюи, подписавший контракт с командой Формулы-1 «Астон Мартин», высказался о проблемах своего предыдущего коллектива «Ред Булл» в сезоне-2024, заявив, что из-за недостатка опыта сотрудники австрийской команды двигались по неправильному пути.

«Уже на последних этапах 2023-го года управлять машиной стало сложнее. Но Макс смог справиться с этим. Это его, конечно, не устраивало, однако он смог перебороть эти сложности. Чеко не сумел.

Итак, в 2023 году мы уже начали наблюдать на протяжении сезона ту большую разницу в темпе между Максом и Серхио. Это относилось и к первой части 2024-го, но машина по-прежнему была достаточно быстрой, чтобы тот же Макс справлялся с этим.

Это то, что меня начало волновать, однако, похоже, не так уж много других людей в организации были сильно обеспокоены этим. И судя по тому, что я вижу со стороны, но я не знаю наверняка… Ребята из «Ред Булл», это не критика. Но думаю, что они просто – возможно, из-за недостатка опыта — продолжали двигаться в том же неверном направлении. И проблема становилась всё более и более острой, вплоть до того, что даже Максу стало трудно водить машину», — приводит слова Ньюи издание Auto Motor und Sport.

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