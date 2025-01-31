Пятикратного победителя «Дакара» ввели в кому после аварии во время Ралли Монте-Карло

Французский штурман и пятикратный победитель «Дакара», бессменно выполняющий свою работу в экипаже с Нассером Аль-Аттией до 2024 года, Матьё Бомель введён в кому после аварии во время исторического Ралли Монте-Карло.

«Матьё попытался помочь попавшему в беду участнику и спустился, чтобы помочь. В этот момент проезжала другая машина и сбила его», — приводит слова Жерара Бомеля — отца Матьё — издание SoyMotor.

Не уточняется, был ли автомобиль, ставший причиной наезда, другим участником гонок или проезжающим мимо гражданином. Также Жерар Бомель отметил для газеты La Provence, что его сын находится в тяжёлом состоянии и он введён в искусственную кому. Отец штурмана, который является мэром Сереста, уточнил, что у Матьё были сломаны обе ноги и он находился в сознании, когда ему впервые оказали помощь.

На данный момент никаких дополнительных подробностей об аварии нет.

Напомним, на «Дакаре» 2025 года Бомель выступал не с Аль-Аттией.