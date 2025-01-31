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Сидоркова: Колапинто — один из самых талантливых гонщиков, кто сейчас есть

Сидоркова: Колапинто — один из самых талантливых гонщиков, кто сейчас есть
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21-летняя звёздная российская автогонщица программы развития российского автоспорта SMP Racing Ирина Сидоркова высказалась об аргентинском гонщике Франко Колапинто. Напомним, вторую половину 2024 года Франко провёл в «Уильямсе», а по окончании сезона стал резервным пилотом «Альпин».

«Я всё-таки считаю, что Франко Колапинто – очень талантливый пилот. Помню, когда мы только начинали и приехали на первый этап испанской Формулы-4, то я о нём особо ничего не знала, знала только, что до этого он выступал в картинге.

Но он сел за руль машины Ф-4 и сразу поехал. Причём поехал так, что мы не понимали, как это у него получается. Опыта у него было, возможно, ещё меньше, чем у нас, однако он реально очень талантливый. Франко боролся с ребятами, которые ехали второй сезон, и при этом выигрывал. Он прямо родился с рулём в руках – это правда!

Я своими глазами видела, как он готовится, сколько времени этому уделяет. И мне было даже обидно, что для него не нашлось места на сезон-2025. Я считаю, что он – один из самых талантливых гонщиков, кто сейчас есть. Да, у него были какие-то аварии, но, с другой стороны, на него свалилось столько ответственности, столько всего сразу… Это называется: «Я не волшебник, я только учусь!» — приводит слова Сидорковой издание F1News.

Ирина известна своим участием в женском формульном турнире W Series. Она также является победительницей первенства СМП РСКГ по кольцевым автомобильным гонкам в классе «Национальный Юниор» 2018 года, триумфатором и призёром заездов чемпионата России по кольцевым автогонкам в классе «Туринг-Лайт» 2020 года и Кубка России в классе «Супер-продакшн» 2022 года.

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