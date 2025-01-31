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Хэмилтон попал в аварию в Испании из-за работы с тормозами Brembo — Sky Italia

Хэмилтон попал в аварию в Испании из-за работы с тормозами Brembo — Sky Italia
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40-летний британский гонщик и семикратный чемпион Формулы-1, являющийся пилотом «Феррари», Льюис Хэмилтон не справился с управлением болида итальянской команды во время тестов в Испании из-за незаконченной адаптации к новой тормозной системе, сообщило издание Sky Sport Italia. До этого сообщалось, что причиной аварии послужила кочка на трассе, наехав на которую Льюис потерял управление.

По данным Sky, Льюис тестировал новые для себя тормоза компании Brembo и пытался привыкнуть к особенностям работы с ними. Сообщается, что в момент аварии Льюис работал над своей техникой торможения, принимая во внимание особенности Brembo, и это стало причиной аварии.

«Источники, близкие к «Феррари», также поделились, что команда срочно отправило из Маранелло в Барселону, чтобы лучше оценить повреждения автомобиля», — говорится в статье.

Всю свою карьеру в Формуле-1 Льюис пользовался тормозами фирмы Carbon Industries.

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