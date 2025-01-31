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Туррини — о слухах про отыгрыш секунды «Феррари»: это бессмысленно

Туррини — о слухах про отыгрыш секунды «Феррари»: это бессмысленно
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Известный автоспортивный обозреватель Лео Туррини высказался по поводу информации, что во время предсезонной подготовки команда Формулы-1 «Феррари» на симуляторе отыграла в районе секунды от своих прошлогодних результатов.

«Зимний период, кажется, никогда не закончится, и в воздухе начинают циркулировать фантастические высказывания. Ходят слухи о сенсационных улучшениях «Феррари» на симуляторе в Маранелло. Но, ради бога! Помимо всего прочего, подобные «слухи» объективно бессмысленны.

Позвольте мне объяснить. Допустим, в симуляторе «Феррари» смогла выиграть секунду или около того. Однако, по сравнению с кем? Никто ничего не знает о данных «Мерседеса», «Макларена», «Ред Булл» и так далее. За исключением тех, кто непосредственно вовлечён в это дело. Но из уст этих людей ничего не просачивается.

Однако я добавлю одну вещь, потому что я это знаю наверняка. Поскольку Хэмилтон серьёзный человек, он осторожен в своих разговорах с инженерами. Тот факт, что в эти дни в Барселоне он работает вместе с Леклером над температурой шин и процедурами старта, является хорошим знаком для них», — написал Туррини в своём блоге.

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