Зак Браун — о стюардах Формулы-1: мы не добьёмся успеха, не имея штатных судей

Генеральный директор «Макларена» Зак Браун высказался о стюардах в Формуле-1, подчеркнув необходимость в наличии постоянного их состава на гонках.

«Иметь стюардов, трудящихся неполный рабочий день и не получающих зарплату, в многомиллиардном спорте, где всё поставлено на карту, чтобы принять правильное решение… Я не думаю, что мы добьёмся успеха, не имея штатных стюардов.

С персоналиями у нас всё в порядке, но свод правил слишком строгий. Я бы хотел, чтобы мы сделали шаг назад, смягчили его. У нас должны присутствовать штатные стюарды, которые смогут принимать более верные решения о том, правильно был совершён тот или иной манёвр или нет», – приводит слова Брауна издание Racingnews365.