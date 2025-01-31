Руководитель «Макларена»: все команды должны внести вклад в бюджет для зарплаты судьям

Генеральный директор «Макларена» Зак Браун заявил, что команды Формулы-1 и ФИА должны разделить содержание зарплатного бюджета для создания постоянной команды стюардов на благо «Королевских гонок».

«Что касается оплаты стюардов, то это, вероятно, будет непопулярно среди моих коллег в пит-лейне, но я был бы рад, чтобы «Макларен» и все гоночные команды внесли бы свой финансовый вклад в бюджет зарплаты для стюардов. Это так важно для спорта. Это не может стоить так дорого, если каждый из участников внесёт свой вклад.

Чего я не знаю, так это того, каковы контрактные отношения между ФИА и Формулой-1 в том, что касается уровня ожиданий в отношении стюардов. Но, в конце концов, в соглашении говорится, что стюарды, трудящиеся неполный рабочий день, не оплачиваются.

В любом бизнесе, если вы хотите чего-то другого или вы хотите что-то изменить, вы должны заплатить за это. Итак, если нам придётся за это заплатить, то по большому счёту я не думаю, что это будет значительная сумма. Поэтому если мы все разделим бюджет на зарплату стюардов и внесём свой процент, то уверен, что это будет не так уж много, но окажется очень важным для развития нашего спорта», — приводит слова Брауна издание Racingnews365.