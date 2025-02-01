Легендарный мотогонщик Валентино Росси высказался о переходе Льюиса Хэмилтона в «Феррари»

45-летний легендарный мотогонщик и семикратный чемпион элитной серии 500сс/MotoGP Валентино Росси высказался о переходе 40-летнего семикратного победителя «Королевских гонок» Льюиса Хэмилтона в состав итальянской команды «Феррари».

«Конечно, это прекрасно. Видеть его в Италии, в красном комбинезоне, — для меня это очень эмоциональный момент. Я действительно хочу увидеть, каких успехов он добьётся в «Феррари» и как сработается вместе с Шарлем [Леклером]», — приводит слова Росси издание Corriere Della Sera.

Ранее издание Sky Sport Italia сообщило, что Хэмилтон попал в аварию в Испании из-за работы с тормозами Brembo.