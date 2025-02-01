В «Хаасе» опубликовали фото Эстебана Окона с подгонки кресла

Пресс-служба команды «Хаас» опубликовала фотографии с 28-летним французским пилотом своего коллектива Эстебаном Оконом, который проходит подгонку своего кресла в кокпите.

Фото: haasf1team.com

Фото: haasf1team.com

О переходе французского гонщика в американский коллектив стало известно по ходу сезона 2024 года, когда Эстебан объявил о своём уходе из «Альпин» по окончании сезона.

Ранее стало известно, что гоночным инженером Окона стала Лаура Мюллер, которая вошла в историю «Королевских гонок» как первая женщина, получившая такую должность.

Сам французский гонщик, на счету которого одна победа на Гран-при Венгрии 2021 года, прокомментировал назначение Лауры на роль своего инженера.