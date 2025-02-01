Первая служебная Ferrari Михаэля Шумахера выставлена на аукцион

На аукцион RM Sotheby’s выставлена Ferrari F355 GTS 1996 года выпуска — первый автомобиль, которым Михаэль Шумахер пользовался после перехода в «Скудерию».

Ferrari F355 GTS Михаэля Шумахера Фото: RM Sotheby's

Известно, что машина была доставлена 30 апреля 1996 года и формально принадлежала Weber Management GmbH — компании Вилли Вебера, менеджера Шумахера. Михаэль пользовался этим автомобилем в Монако, но как долго — неизвестно. Зато сообщается, что уже в 2002 году Ferrari сменила владельца.

Ferrari F355 GTS Михаэля Шумахера Фото: RM Sotheby's

Ferrari F355 производилась с 1994 по 1999 годы и оснащалась 3,5-литровым двигателем V8. Выставленный на торги экземпляр был выполнен под руководством самого Шумахера и оснащался автоматизированной трансмиссией в стиле тогдашних моделей Формулы-1. Кроме того, машину отличает автограф Михаэля на задней части сиденья водителя.

Ferrari F355 GTS Михаэля Шумахера Фото: RM Sotheby's

В комплекте с автомобилем идёт сертификат Ferrari, подтверждающий, что машина сохранила оригинальные шасси, трансмиссию и кузов, а также обладает изначальным цветом.