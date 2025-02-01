Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Первая служебная Ferrari Михаэля Шумахера выставлена на аукцион

Первая служебная Ferrari Михаэля Шумахера выставлена на аукцион
Михаэль Шумахер за рулём Ferrari F355 GTS
Аудио-версия:
Комментарии

На аукцион RM Sotheby’s выставлена Ferrari F355 GTS 1996 года выпуска — первый автомобиль, которым Михаэль Шумахер пользовался после перехода в «Скудерию».

Ferrari F355 GTS Михаэля Шумахера

Ferrari F355 GTS Михаэля Шумахера

Фото: RM Sotheby's

Известно, что машина была доставлена 30 апреля 1996 года и формально принадлежала Weber Management GmbH — компании Вилли Вебера, менеджера Шумахера. Михаэль пользовался этим автомобилем в Монако, но как долго — неизвестно. Зато сообщается, что уже в 2002 году Ferrari сменила владельца.

Ferrari F355 GTS Михаэля Шумахера

Ferrari F355 GTS Михаэля Шумахера

Фото: RM Sotheby's

Ferrari F355 производилась с 1994 по 1999 годы и оснащалась 3,5-литровым двигателем V8. Выставленный на торги экземпляр был выполнен под руководством самого Шумахера и оснащался автоматизированной трансмиссией в стиле тогдашних моделей Формулы-1. Кроме того, машину отличает автограф Михаэля на задней части сиденья водителя.

Ferrari F355 GTS Михаэля Шумахера

Ferrari F355 GTS Михаэля Шумахера

Фото: RM Sotheby's

В комплекте с автомобилем идёт сертификат Ferrari, подтверждающий, что машина сохранила оригинальные шасси, трансмиссию и кузов, а также обладает изначальным цветом.

Материалы по теме
«Он говорил, что доберётся до семьи Шумахеров». Шантажисту семьи Михаэля светит до 15 лет
«Он говорил, что доберётся до семьи Шумахеров». Шантажисту семьи Михаэля светит до 15 лет
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android