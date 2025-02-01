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Бывший сотрудник «Ред Булл» раскритиковал Формулу-1 за низкие зарплаты инженеров

Бывший сотрудник «Ред Булл» раскритиковал Формулу-1 за низкие зарплаты инженеров
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Бывший инженер «Ред Булл» Блэйк Хинсли высказался против низких зарплат в Формуле-1, особенно по сравнению с другими гоночными сериями, такими как Чемпионат мира по гонкам на выносливость (WEC).

«Хотите знать, насколько высок уровень затрат в Формуле-1? Только что у меня состоялся непринуждённый разговор с одним из представителей отдела кадров о работе инженеров, находящихся в боксах в «Королевских гонках».

Так вот, их МАКСИМАЛЬНАЯ зарплата была меньше, чем я получал в прошлом году, работая инженером по производительности на неполный рабочий день в WEC в команде LMDh!» — написал Хинсли в социальной сети Х (ранее Twitter).

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