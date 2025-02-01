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Оскар Пиастри показал кадры с отдыха за семь недель до старта сезона Формулы-1

Оскар Пиастри показал кадры с отдыха за семь недель до старта сезона Формулы-1
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23-летний австралийский гонщик Формулы-1, представляющий команду «Макларен», Оскар Пиастри в социальных сетях поделился кадрами отдыха за семь недель до старта сезона 2025 года «Королевских гонок».

Фото: Из личного архива Оскара Пиастри

«Лето в Австралии. Увидимся через семь недель, чтобы меньше осматривать достопримечательности и больше гоняться», — подписал фотографии Пиастри.

Фото: Из личного архива Оскара Пиастри

Фото: Из личного архива Оскара Пиастри

Сезон 2025 года станет для Пиастри третьим в «Королевских гонках». По ходу 2024 года Оскар одержал свою первую победу в карьере в Формуле-1, заняв первое место на Гран-при Венгрии. А позже, в Азербайджане, записал в свой актив ещё одну выигранную гонку. По итогам сезона у Оскара 292 очка и четвёртое место в личном зачёте.

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