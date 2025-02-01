Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Многократный чемпион MotoGP — о Михаэле Шумахере: я подумал, что он считает меня идиотом

Многократный чемпион MotoGP — о Михаэле Шумахере: я подумал, что он считает меня идиотом
Комментарии

45-летний легендарный мотогонщик и семикратный чемпион элитной серии 500сс/MotoGP Валентино Росси поделился своим мнением о семикратном победителе Формулы-1 Михаэле Шумахере.

«У меня прекрасные воспоминания о Шуми. Все знали, что много лет назад я ставил на Жака Вильнёва — то есть, по сути, против Михаэля. Поэтому, когда мы оказались вместе в боксах «Феррари», то я был немного параноиком.

Я представил себе: «Он смотрит на меня прямо сейчас и думает: вот он, настоящий идиот». Но вместо этого Михаэль был невероятно добр и дал мне массу советов. Он — настоящая легенда», — приводит слова Росси издание Corriere Della Sera.

Материалы по теме
Легендарный мотогонщик Валентино Росси высказался о переходе Льюиса Хэмилтона в «Феррари»
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android