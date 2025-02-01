Многократный чемпион MotoGP — о Михаэле Шумахере: я подумал, что он считает меня идиотом

45-летний легендарный мотогонщик и семикратный чемпион элитной серии 500сс/MotoGP Валентино Росси поделился своим мнением о семикратном победителе Формулы-1 Михаэле Шумахере.

«У меня прекрасные воспоминания о Шуми. Все знали, что много лет назад я ставил на Жака Вильнёва — то есть, по сути, против Михаэля. Поэтому, когда мы оказались вместе в боксах «Феррари», то я был немного параноиком.

Я представил себе: «Он смотрит на меня прямо сейчас и думает: вот он, настоящий идиот». Но вместо этого Михаэль был невероятно добр и дал мне массу советов. Он — настоящая легенда», — приводит слова Росси издание Corriere Della Sera.