42-летний российский автогонщик-дрифтер Аркадий Цареградцев рассказал о составе и технике своей команды на новый сезон RDS GP.

— В целом как готовитесь к этому сезону? Что-то поменяется по технике?

— Мы перестраиваем с нуля все машины. Просто у нас будет четыре новых автомобиля, абсолютно одинаковые по технической части. У меня не будет больше мотора VR38 — тоже перехожу на 2JZ-GTE. Поэтому будут четыре очень красивые машины. Все Nissan 370Z — мы отказались от 350Z, потому что кузов у неё мягкий стал. Ну а мой автомобиль переводим на новый двигатель.

— По пилотам изменения ожидаются?

— В нашей команде поедут Аркадий Цареградцев, братья Поповы и Владислав Ерофеев, который с нами ехал в прошлом сезоне, но вне зачёта. Раз уж РДС разрешил вчетвером ехать в команде, то это очень удобно для нас — Ерофеев уже и так с нами ехал, да ещё на такой же машине, как у всех нас. Плюс Владислав показывает хорошие результаты, — сказал Цареградцев в интервью корреспонденту «Чемпионата» Михаилу Дубовскому.

Полное интервью Аркадия можно прочитать, перейдя по ссылке ниже.