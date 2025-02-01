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На Sochi Drift Challenge привезут самый мощный дрифт-кар в мире

На Sochi Drift Challenge привезут самый мощный дрифт-кар в мире
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42-летний российский автогонщик-дрифтер Аркадий Цареградцев сообщил, что на Sochi Drift Challenge привезут самый мощный дрифт-кар в мире.

«Из автомобилей [в новом сезоне] я жду Dodge Viper на 1600 сил! На третий этап 21-23 февраля Александр Абрамов обещал привезти к нам на тесты самую мощную дрифт-машину в мире! Теперь это не мой Nissan 370Z, а Dodge Viper. Вот и посмотрим — самому интересно, как такая 1600-сильная машина покажет себя на столь маленькой площадке», — сказал Цареградцев в интервью корреспонденту «Чемпионата» Михаилу Дубовскому.

Полное интервью Аркадия можно прочитать, перейдя по ссылке ниже.

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