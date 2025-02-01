Бывший инженер Формулы-1: меня бесит, что FOM, ФИА и сами команды издеваются над спортом

Бывший инженер «Ред Булл» Блэйк Хинсли объяснил, почему он не вернётся в современную Формулу-1.

«Корабль Формулы-1 для меня давно отплыл — меня теперь не интересует календарь из 24 гонок. Я ушёл во время того, когда календарь был из 21 гонки. И уже тогда я хотел жить полноценной жизнью. В прямом смысле пью из фонтана изобилия возможностей и новых шансов, изучая, например, Чемпионат мира по гонкам на выносливость (WEC), и мне это нравится.

Способен реализовать гораздо больше возможностей, чем мог бы сделать в Формуле-1 на трассе или на заводе, и мне нравится этот вызов. Но меня также бесит, что FOM, ФИА и сами команды издеваются над спортом, включая большое количество моих друзей, ведь это Формула-1 и все должны жить этой идеей», — написал Хинсли в социальной сети Х (ранее Twitter).