В Германии машину на год оставили у аэропорта. Владелец теперь должен более € 200 тыс.

Немецкие дорожные службы эвакуировали Volkswagen Golf, который более года стоял на парковке перед входом в здание аэропорта Берлин–Бранденбург, сообщает издание Berliner Zeitung. За использованное на парковке время владелец должен заплатить € 201 480, однако чья это машина, до сих пор неизвестно.

В данный момент, сообщает издание со ссылкой на занимающееся немецкими парковками агентство Apcoa Deutschland GmbH, Golf перемещён на другую парковку, где будет находиться до тех пор, пока вопрос с машиной не будет улажен. При этом, указывает Berliner Zeitung, установленные на автомобиль номера были выданы в Ганновере, однако узнать, кому именно принадлежит машина, пока не удаётся.

Пока не объявится владелец машины, дальнейшая судьба Volkswagen Golf будет определена представителями Apcoa и управляющей аэропортом компанией.