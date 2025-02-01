Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

В Германии машину на год оставили у аэропорта. Владелец теперь должен более € 200 тыс.

В Германии машину на год оставили у аэропорта. Владелец теперь должен более € 200 тыс.
Аудио-версия:
Комментарии

Немецкие дорожные службы эвакуировали Volkswagen Golf, который более года стоял на парковке перед входом в здание аэропорта Берлин–Бранденбург, сообщает издание Berliner Zeitung. За использованное на парковке время владелец должен заплатить € 201 480, однако чья это машина, до сих пор неизвестно.

В данный момент, сообщает издание со ссылкой на занимающееся немецкими парковками агентство Apcoa Deutschland GmbH, Golf перемещён на другую парковку, где будет находиться до тех пор, пока вопрос с машиной не будет улажен. При этом, указывает Berliner Zeitung, установленные на автомобиль номера были выданы в Ганновере, однако узнать, кому именно принадлежит машина, пока не удаётся.

Пока не объявится владелец машины, дальнейшая судьба Volkswagen Golf будет определена представителями Apcoa и управляющей аэропортом компанией.

Материалы по теме
Фото
В США угнанную Ferrari нашли с помощью забытых наушников
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android