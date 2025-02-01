Хорнер прокомментировал ошибки «Макларена» в сезоне 2024 года

Руководитель команды Формулы-1 «Ред Булл» Кристиан Хорнер высказался о своих соперниках из «Макларен», прокомментировав их ошибки по ходу 2024 года и выразив уверенность, что британский гонщик Ландо Норрис извлёк уроки из прошлого сезона.

«Если так задуматься, в прошлом году в «Макларене» упустили много возможностей для своих пилотов. У них было два конкурентоспособных гонщика, что было очень важно для них в Кубке конструкторов.

Но я уверен: Ландо [Норрис], возможно, оглянется назад и подумает, что три или четыре победы в этой кампании, одержанные на его машине во многих гонках, — это, вероятно, намного меньше, чем они могли бы одержать», — приводит слова Хорнера издание GPblog.