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Семикратный чемпион MotoGP поделился забавной историей про Льюиса Хэмилтона

Семикратный чемпион MotoGP поделился забавной историей про Льюиса Хэмилтона
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45-летний легендарный мотогонщик и семикратный чемпион элитной серии 500сс/MotoGP Валентино Росси поделился забавной историей про семикратного победителя «Королевских гонок» Льюиса Хэмилтона («Феррари»), произошедшей в 2017 году в Валенсии, когда Валентино прокатился за рулём «Мерседеса», а Льюис на байке «Ямахи».

«За день до мероприятия выдался чудесный вечер — вкусный ужин и содержательные беседы. На следующий день я опаздывал. Когда я переодевался, в мой дом на колёсах вошёл Хэмилтон, одетый и готовый к съёмкам, как всегда вовремя. Он указал на свои часы и сказал: «Типичные итальянцы… капучино, бриоши!» Он ругал меня. Казалось, он делал это в шутку, но не совсем», — приводит слова Росси издание Corriere Della Sera.

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