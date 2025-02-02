Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

В BMW представили 550-сильный суперуниверсал M3 CS Touring

В BMW представили 550-сильный суперуниверсал M3 CS Touring
BMW M3 CS Touring
Аудио-версия:
Комментарии

Компания BMW представила долгожданный суперуниверсал M3 CS Touring — экстремальную версию M3 Touring с двигателем от дебютировавшего ранее седана M3 CS.

BMW M3 CS Touring

BMW M3 CS Touring

Фото: BMW

BMW M3 CS Touring приводится в движение 3-литровым рядным 6-цилиндровым двигателем мощностью 405 кВт (550 л. с.). Силовая установка работает с 8-ступенчатой трансмиссией M Steptronic.

BMW M3 CS Touring

BMW M3 CS Touring

Фото: BMW

Масса автомобиля — 1850 кг, что на 15 меньше, чем у универсала BMW M3 Competition Touring. Этого удалось добиться в том числе за счёт того, что капот, передний сплиттер, передние воздухозаборники, корпуса зеркал и задний диффузор выполнены из армированного углеродным волокном пластика (CFRP).

BMW M3 CS Touring

BMW M3 CS Touring

Фото: BMW

До 100 км/ч новинка разгоняется за 3,5 секунды, а за 11,7 секунды способна достичь отметки в 200 км/ч. Максимальная скорость автомобиля ограничена электроникой на уровне 300 км/ч.

BMW M3 CS Touring

BMW M3 CS Touring

Фото: BMW

Спортивный характер модели подчёркивается ковшеобразными креслами M Carbon для водителя и пассажира, а также центральной меткой на рулевом колесе.

Интерьер BMW M3 CS Touring

Интерьер BMW M3 CS Touring

Фото: BMW

Производиться автомобиль будет на заводе BMW в Мюнхене вместе с другими вариантами седанов и универсалов M3. Стоимость машины — от € 153 тыс.

Материалы по теме
Ferrari готовит новую версию спорткара 296 GTB, её представят в апреле — источник
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android