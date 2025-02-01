Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Монтойя: авария Хэмилтона на тестах не должна вызывать беспокойство

Монтойя: авария Хэмилтона на тестах не должна вызывать беспокойство
Аудио-версия:
Комментарии

Колумбийский экс-пилот Формулы-1 Хуан Пабло Монтойя поделился мнением об аварии семикратного чемпиона мира, гонщика «Феррари» Льюиса Хэмилтона на тестах в Барселоне.

«Это были обычные тесты, так что авария не должна вызывать беспокойство. Это тот поворот, который может вас удивить, если вы не доверяете болиду, в этот вираж нужно входить очень быстро, а в середине поворота много кочек. Можно очень легко потерять контроль над машиной. Обычно этого не происходит, но иногда случается. Причина, по которой эта авария стала столь серьёзной, в том, что иногда мы забываем о том, как быстры машины Формулы-1. Когда пилот ошибается и вылетает с трассы, шансы не врезаться во что-нибудь очень малы», — приводит слова Монтойи F1oversteer.

Как сообщалось ранее, Хэмилтон не справился с управлением болида итальянской команды во время тестов в Испании из-за незаконченной адаптации к новой тормозной системе.

Материалы по теме
Хэмилтон попал в аварию в Испании из-за работы с тормозами Brembo — Sky Italia
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android