Монтойя: авария Хэмилтона на тестах не должна вызывать беспокойство

Колумбийский экс-пилот Формулы-1 Хуан Пабло Монтойя поделился мнением об аварии семикратного чемпиона мира, гонщика «Феррари» Льюиса Хэмилтона на тестах в Барселоне.

«Это были обычные тесты, так что авария не должна вызывать беспокойство. Это тот поворот, который может вас удивить, если вы не доверяете болиду, в этот вираж нужно входить очень быстро, а в середине поворота много кочек. Можно очень легко потерять контроль над машиной. Обычно этого не происходит, но иногда случается. Причина, по которой эта авария стала столь серьёзной, в том, что иногда мы забываем о том, как быстры машины Формулы-1. Когда пилот ошибается и вылетает с трассы, шансы не врезаться во что-нибудь очень малы», — приводит слова Монтойи F1oversteer.

Как сообщалось ранее, Хэмилтон не справился с управлением болида итальянской команды во время тестов в Испании из-за незаконченной адаптации к новой тормозной системе.