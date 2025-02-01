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Расселл считает, что знания Боттаса могут помочь «Мерседесу» победить «Феррари»

Расселл считает, что знания Боттаса могут помочь «Мерседесу» победить «Феррари»
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Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл высказался о роли Валттери Боттаса в команде.

«Его опыт будет колоссальным. Это здорово, что в команде будет кто-то с таким огромным опытом работы с симулятором и в гонках, он полностью знает команду. Знание о его последних нескольких сезонах с «Заубером» на двигателе «Феррари» тоже может быть ключевым моментом. Всегда нужно быть открытым к тому, что делают другие команды, и у него есть за плечами такой опыт», — приводит слова Джорджа Расселла RACER.

Напомним, Валттери Боттас провёл три сезона в команде «Кик-Заубер» (в сезонах 2022 и 2023 годов она называлась «Альфа Ромео»). В 2025 году Боттас будет выполнять роль третьего пилота «Мерседеса», вернувшись в команду после трёх лет перерыва. Боевыми гонщиками коллектива будут Джордж Расселл и Андреа Кими Антонелли.

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