Харвик: хотел бы посмотреть на Ферстаппена на «Дайтоне-500»

Бывший гонщик NASCAR Cup Series, ныне комментатор Кевин Харвик заявил, что он хотел бы увидеть выступление четырёхкратного чемпиона Формулы-1 Макса Ферстаппена на легендарной гонке «Дайтона-500».

«Я бы с удовольствием посмотрел на ситуацию, вроде выступления Ферстаппена на «Дайтоне-500» с поддержкой «Ред Булл» за спиной. Если посмотреть на ситуацию в целом, то спонсор также важен, как и всё остальное, так что хотелось бы, чтобы они стояли за этой заявкой и продвижением участия.

Я искренне думаю, что гонщики NASCAR лучше вписываются в IndyCar или Формулу-1. Если бы мы отправили Кайла Ларсона сейчас в машину «Ред Булл», то он был бы на уровне Макса Ферстаппена. Ему бы не потребовалось много времени, чтобы разобраться. А вот если бы мы посадили Ферстаппена за руль сток-кара, то ему бы потребовалось гораздо больше времени», — приводит слова Кевина Харвика GPBlog.